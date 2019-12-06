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Стало известно, кому досталась квартира Евгения Осина

11:18
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Борьба за наследство окончена

Наталья Черемисина, вдова Евгения Осина, выиграла суд за квартиру умершего певца, на которую претендовала его любовница Елена Скорнякова.
17-летняя дочь показала редкие фотографии Осина

Адвокат Валерий Панасюк сообщил "СтарХиту", что Скорнякова требовала признать ее дочь Анастасию наследницей Осина. В этом случае ребенок мог бы получить часть квартиры звезды. По словам истицы, девочка находилась у музыканта на иждивении. Чертановский районный суд отказался удовлетворить иск Скорняковой. 

"Как мы видим, это случай, когда люди хотели завладеть имуществом артиста. Получив доказательства со стороны Агнии Евгеньевны и ее представителя, суд пришел к выводу, что требования удовлетворению не подлежат", - заявил Панасюк. 

По его словам, в свидетельстве о рождении 13-летней Анастасии певец не указан в качестве отца. Она носит фамилию Годунова. Ребенок не может называться внебрачной дочерью музыканта, подчеркнул адвокат. 

Таким образом, квартира Осина в Москве достанется 17-летней Агнии - дочери Натальи Черемисиной. Она также получит оставшиеся от отца мотоциклы и парковочное место. Распорядиться имуществом она сможет после наступления совершеннолетия. 

Осин был дважды женат. Певец скончался от остановки сердца 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. По слухам, музыкант страдал от алкоголизма. Тело певца нашла в квартире его родная сестра.

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