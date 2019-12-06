Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок

Его признали виновным в призывах к экстремизму

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму. Такой приговор вынес Кунцевский суд Москвы в пятницу.

Жуков признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Помимо трех лет условно ему назначен условный срок на три года. Кроме того, суд запретил Егору Жукова в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и другой, похожей деятельностью.

Обвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы в колонии общего режима, напоминает "Интерфакс".

Егор Жуков был арестован в начале августа по делу об участии в несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Позднее с него сняли обвинения по этому делу, но обвинили в призывах к экстремизму в роликах, которые он публиковал в YouTube.

В сентябре Басманный суд отправил Егора Жукова под домашний арест. Дело студента ВШЭ вызвало общественный резонанс. В его поддержку выступили многие деятели культуры.