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Курс доллара может вырасти до 70 рублей к Новому году

11:26
  • пятница
  • 06 декабря 2019

В прогнозах существует слишком много "если"

Курс доллара в декабре может вырасти до 70 рублей, российская валюта потеряет 9% стоимости к концу 2019 года.

На это влияет ряд факторов, среди которых выплаты внешнего долга компаниями, обсуждение новых санкций, а также приобретение иностранной валюты и торговые переговоры США и Китая, пишет "Газета.Ru".

Кроме того, есть сомнения, что Банк России пойдет на еще одно снижение ключевой ставки, отметил аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В прогнозах для курса рубля до конца 2019 года сейчас присутствует слишком много "если". Если Китай и США не договорятся и глобальные рынки упадут, если нефть упадет ниже 55 долларов за баррель Brent. Все эти "если" — это факторы риска. Они могут оказывать сильное негативное давление на рубль", — объяснил эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Сегодня официальный курс доллара составляет 63,8 рубля, а курс евро - 70,7 рубля.

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