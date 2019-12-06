"Очень хулиганистая!": Лазарев рассказал о проделках годовалой дочери

Она совсем не похожа на братика

36-летний певец Сергей Лазарев заявил, что его годовалая дочь Анна растет хулиганкой и постоянно испытывает терпение папы.

Годовалая Анна и пятилетний Никита - брат и сестра по обоим родителям. Несмотря на общие гены, у детей разные характеры.

"Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты - он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится как угорелая", - рассказал Лазарев "Комсомольской правде".

Счастливый отец признался, что он бы не справился без помощи нянь. Анна встает два-три раза за ночь, а певец не всегда может уделять ей много времени из-за напряженного рабочего графика.

Анна учится говорить. В ее лексиконе уже есть такие слова, как "на", "дай" и "папа". "Начала потихонечку рисовать, у сына научилась. Танцует. Мне кажется, у нее есть слух, она чувствует ритм", - похвастался Лазарев.

Артист сказал, что самое трудное при воспитании детей - это в равной мере распределять между ними любовь и внимание. Никто из детей не должен ревновать, уверена звезда.

Сергей Лазарев также заявил, что не планирует жениться. "Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей", - сказал музыкант.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать свою личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре нынешнего года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. Слухи об этом ходили давно, но певец их систематически опровергал. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека.