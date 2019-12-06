Борода и усы могут быть опасны для здоровья

От растительности на лице больше вреда, чем пользы

Врачи советуют мужчинам сбрить усы и бороду на период зимы.

"Мир захлестнула мода на бороды и усы. Их обладатели считают, что растительность на лице придает мужественности, а некоторые утверждают, что зимой борода дополнительно согревает. Однако ученые и врачи видят в бороде больше вреда, чем пользы", - рассказали в Депздраве Москвы.

Все дело в том, что тепло и влажность в густых волосах, которые растут на лице, способствуют размножению бактерий и других микроорганизмов. Это особенно опасно в сезон гриппа и ОРВИ – человек становится "инкубатором" и разносчиком инфекции.

Кроме того, заболевший бородач может заразиться повторно из-за осевшей на волосах мокроты или передать бактерии партнеру через объятья и поцелуи, пишет агентство "Москва".

В связи с этим в зимний период за бородой нужно более тщательно ухаживать, а еще лучше – сбрить.

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