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Звезда "Уральских пельменей" похудела на 16 кг после ухода из шоу

12:33
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Пельмешка стала лапшой

Актер и продюсер Сергей Нетиевский, который перестал сотрудничать с "Уральскими пельменями" в 2015 году, рассказал о проблемах с сердцем. Он подорвал здоровье из-за напряженной работы. 
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По словам Нетиевского, он отдал "Уральским пельменям" много сил и времени. Артист работал в ущерб своей семье и своему здоровью. "В какой-то момент сердце начало болеть. Меня два раза после концертов увозили на "скорой", - сказал он Алле Довлатовой в эфире "Русского радио". 

После ухода из проекта Сергей Нетиевский стал больше спать и заниматься спортом. Он всерьез занялся здоровьем. "За последние четыре года я, можно сказать, баланс восстановил. Сбросил 16 килограммов лишнего веса. Из пельменя стал лапшой", - поведал артист. 

Многие поклонники "Пельменей" думают, что Нетиевский по-прежнему участвует в шоу. Все из-за того, что по телевизору крутят старые выпуски. 

С кем-то из участников шоу Сергей поддерживает теплые отношения, с кем-то - нейтральные или холодные. В течение последних лет он судится с нынешним директором коллектива Евгением Орловым, которого артист винит в развале коллектива. 

Нетиевский с сожалением отметил, что после его ухода "Уральские пельмени" стали распадаться. Сначала коллектив покинули Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, а теперь вот и Юлия Михалкова. 

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