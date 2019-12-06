Назван овощ, способный восстановить легкие курильщика

Достаточно есть его каждый день

Ученые рассказали о том, какой овощ способен восстановить легкие курящего человека.

Им оказался помидор. Регулярное употребление способно замедлить процесс снижения работоспособности легких, вызванное курением.

К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса. В течение 10 лет они наблюдали за поведением легких у курильщиков, употребляющих томаты и тех, кто от них отказался.

Результаты оказались впечатляющими. У тех добровольцев, которые ежедневно съедали более двух помидоров или более трех порций свежих яблок, отмечалось более медленное снижение функции легких, чем у тех, кто не делал этого.

В целом, функция легкого начинает снижаться после 30 лет, у курильщиков – еще раньше, уточняет Food News.