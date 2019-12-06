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Скупая Рудковская закатила Плющенко скандал из-за денег

13:09
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Такие конфликты в их семье случаются все чаще

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поссорились из-за денег. Рудковская обвиняет мужа в расточительности, потому что он покупает лишние, с ее точки зрения, транспортные средства и хочет построить вторую дачу. 
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7 декабря в эфир выйдут две серии шоу "ЯнаСупер". Судя по анонсу, Рудковская и Плющенко снова устроили разборки из-за семейного бюджета. Недавно фигурист выложил кругленькую сумму за люксовый автодом, хотя совсем недавно он продал примерно такую же машину, которая стояла без дела. Сейчас Плющенко намерен построить в деревне плавучую баню. 

"На "кордоне" уже есть одна баня. Делать вторую - это излишество. Сначала дом на колесах, теперь баня - вот так и растрачиваются семейные деньги. Надо жить по средствам. Деньги нужно вкладывать только в то, что можно потом продать", - возмутилась Яна Рудковская.

В ответ Плющенко заверил жену, что 50% недвижимости принадлежит ей, поэтому при желании она всегда сможет продать свою долю и получить выгоду. Рудковская отмела такую идею, заявив, что она сию минуту готова переписать "кордон" в его пользу. 

Ранее Евгений Плющенко признавался, что он часто покупает машины и мотоциклы. Продать их по той же цене не получается, из-за чего он теряет много денег. 

Напомним, недавно на ТВ вышло реалити-шоу "ЯнаСупер", в рамках которого личная жизнь Рудковской и Плющенко оказалась на всеобщем обозрении. Зрители увидели, как супруги выясняют отношения и пытаются сохранить семью, несмотря на многочисленные проблемы и разногласия.

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