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Разведчик США пролетел прямо над Севастополем

13:06
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Операция все еще продолжается

Разведывательный самолет США Boeing RC-135W провел наблюдательным полет над Крымом.

Он вылетел в 8 утра 6 декабря с авиабазы Суда-бэй (Крит) и взял курс на Черное море через Болгарию. Около 10 утра самолет оказался у берегов Крыма, а затем углубился внутрь полуострова.

По данным радаров, RC-135W пролетел прямо над Симферополем. На данный момент разведка продолжается, пишет РИА Новости.

Ранее военно-воздушные силы США провели разведку у границ Калининградской области. Для этого были использованы сразу два дальних беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки.

Видео: Россию закрыли радиолокационным щитом

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Boeing RC-135W
Boeing RC-135W
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