Разведчик США пролетел прямо над Севастополем

Операция все еще продолжается
Разведывательный самолет США Boeing RC-135W провел наблюдательным полет над Крымом.
Он вылетел в 8 утра 6 декабря с авиабазы Суда-бэй (Крит) и взял курс на Черное море через Болгарию. Около 10 утра самолет оказался у берегов Крыма, а затем углубился внутрь полуострова.
По данным радаров, RC-135W пролетел прямо над Симферополем. На данный момент разведка продолжается, пишет РИА Новости.
10:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 декабря 2019 г.
Приступил к разведывательному полёту вдоль черноморского побережья России��������. pic.twitter.com/QLfCEQW76C
Ранее военно-воздушные силы США провели разведку у границ Калининградской области. Для этого были использованы сразу два дальних беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки.
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