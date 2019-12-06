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Задержание корабля с россиянами назвали коммерческим спором

14:34
  • пятница
  • 06 декабря 2019

В посольстве считают, что это не связано с политикой

Российское посольство в Сингапуре следит за ситуацией с сухогрузом "Севастополь" и оказывает содействие экипажу. Об этом заявили в дипмиссии.

Судно стоит в порту азиатского государства. Власти арестовали его за долги. В посольстве России считают, что ситуация – "число коммерческий спор" и с политикой не связана.

При этом "Севастополь" находится под американскими санкциями, отмечает "ТВ Центр". Во время захода в порт у него сломались двигатели. Починить их не удаётся. Местные ремонтники отказываются брать работу как раз из-за ограничений, наложенных США. Российских специалистов на борт не пускают. Не дают также закупить топливо.

Заложниками ситуации стали 12 моряков, которые не могут спуститься на сушу. За стоянку образовался долг в размере одного миллиона долларов. Судно арестовали и теперь надеются его отобрать, чтобы потом продать по решению суда.

Аналогичные проблемы у сухогруза "Партизан", который стоит на якоре в Южной Корее. Члены экипажа вернулись в Россию. Судно остаётся в порту. Продать его не получается тоже из-за санкций.

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Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Партизан"
Арестованное российское судно "Партизан"
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Судна
Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Севастополь"
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