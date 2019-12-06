Московские суды вынесли приговоры фигурантам "дела 27 июля"

Егор Жуков получил условный срок

Несколько московских судов огласили приговоры участникам несанкционированных акций протестов, которые прошли в столице этим летом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тверской суд избрал меру пресечения студенту-программисту Никите Чирцову. Он проведёт в колонии общего режима год за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошёл во время акции протеста 27 июля. За нападение на бойца ОМОНа к условному сроку на 2 года приговорили Владимира Емельянова. Решение вынес Мещанский суд столицы.

За публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности к трем годам условного срока приговорили Егора Жукова. Его дело рассматривали в Кунцевском суде Москвы. В течение двух лет он не сможет создавать и управлять собственными сайтами.

Кроме того, Тверской суд оштрафовал на 120 тысяч рублей Павла Новикова - ещё одного участника протестов. Он признал вину за нападение на представителя власти.

Несогласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция задержала в общей сложности более полутора тысяч манифестантов.

Журналисты нескольких интернет-СМИ напомнили, что основатель так называемого “Фонда борьбы с коррупцией” Алексей Навальный хотел оказать финансовую помощь задержанным в ходе протестов. Но деньги были потрачены на другое. Этот год оказался для Навального особенно богат на дорогостоящие зарубежные путешествия. С января по ноябрь блогер с семьей был за границей 9 раз. Посетил 7 стран, в том числе США, Францию, Венгрию. А в Италию летал целых три раза. Только поездка в Таиланд обошлась в четыре миллиона: перелёты бизнес-классом, проживание в номерах категории люкс, еда и развлечение. В общей сложности было потрачено свыше 22 миллионов рублей.

Речь идёт о деньгах, которые были перечислены в "Фонд борьбы с коррупцией". И должны были пойти на работу штабов и юридическую помощь задержанным. Деньги Навальному присылали в качестве пожертвований, которые поступали чаще всего в криптовалюте. Переводили и крупные суммы. Вся информация по транзакциям в открытом доступе. На электронных кошельках блогера еще весной было 525 биткоинов - это более 227 миллионов рублей. Впрочем, сообщалось, что Навальному даже не хватает средств для работы штабов, многие из них были закрыты, а части сотрудников задерживают зарплату.