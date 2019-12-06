Корабль "Прогресс" с новогодними подарками улетел к МКС

На станцию также доставят кислород и топливо

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с кораблём "Прогресс МС-13". Он доставит на Международную космическую станцию 2,5 тысячи килограммов грузов – это топливо, кислород, питьевая вода и новогодние подарки.

"Прогресс" успешно вышел на околоземную орбиту, передает "ТВ Центр". Стыковка с МКС запланирована на понедельник. Операция будет выполнена в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами и российских космонавтов.