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Корабль "Прогресс" с новогодними подарками улетел к МКС

14:35
  • пятница
  • 06 декабря 2019

На станцию также доставят кислород и топливо

С космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с кораблём "Прогресс МС-13". Он доставит на Международную космическую станцию 2,5 тысячи килограммов грузов – это топливо, кислород, питьевая вода и новогодние подарки.

"Прогресс" успешно вышел на околоземную орбиту, передает "ТВ Центр". Стыковка с МКС запланирована на понедельник. Операция будет выполнена в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами и российских космонавтов.

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