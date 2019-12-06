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На страже неба России: авиакорпорация "МиГ" отмечает юбилей

15:13
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Легендарному конструкторскому бюро исполнилось 80 лет

В 2019 году легендарное конструкторское бюро имени Артёма Микояна отмечает юбилей. Уже 80 лет инженерный центр разрабатывает одни из лучших боевых самолётов в мире. В ближайшее время наши вооружённые силы пополнит "МиГ-35".

Слой за слоем. Тонкие полотна из углеволокна превращаются в элементы одной из самых грозных машин – истребителей "МиГ-35". Этот процесс со стороны кажется чуть ли не автоматическим. Но за лёгкостью движений мастеров скрывается гигантский опыт и колоссальная работа.

Здесь рассчитан каждый сантиметр. Лишний грамм может сказаться на боевых и лётных характеристиках элиты российской авиации. Без точных расчётов самолёты конструкторского бюро Микояна и Гуревича, которому в этом году исполняется 80 лет, не заняли бы господствующие позиции в мировом воздушном пространстве.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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