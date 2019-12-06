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Многодетным семьям помогут с ипотекой

14:50
  • пятница
  • 06 декабря 2019

На снижение ипотечного долга дополнительно выделят шесть миллиардов рублей

Шесть миллиардов рублей направят на поддержку инвестиционных проектов в селе. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства.

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Субсидия компенсирует затраты на строительство и реконструкцию ферм, тепличных комплексов, селекционных центров и хранилищ. Деньги получат 33 региона, передает "ТВ Центр".

Дополнительные меры поддержки направлены на многодетные семьи, которые взяли жильё в ипотеку. Речь о тех, у кого третий и последующие дети родились после 1 января этого года.

"Для них с 1 сентября предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей. Оказалось, что эти меры востребованы весьма. Поэтому к одному миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить дополнительные деньги. Это шесть миллиардов рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей", - заявил премьер Дмитрий Медведев.

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