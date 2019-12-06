О чем москвичи попросили Собянина во время личного приема

В частности, на встрече обсуждали благоустройство дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин даст поручение префекту Северного округа столицы встретиться с жителями и обсудить проект комплексного благоустройства нескольких дворов по Ленинградскому проспекту. Именно об этом главу города попросила местная жительница во время приёма населения, которое мэр столицы провел в приёмной президента России.

Вопросы звучали разные. Так, в Тверском районе попросили создать детскую игровую площадку в Миусском сквере. Житель Северного Измайлова пожаловался на отсутствие освещения вдоль тротуара по 16-й Парковой улице. В Хорошевском районе нужна автобусная остановка на улице Гризодубовой. Глава города пообещал дать необходимые поручения. На контроль будет взят и вопрос о строительстве легкоатлетического манежа на Инженерной улице, передает "ТВ Центр".

"Я обязательно дам поручение, чтобы взяли на контроль и в следующем году этот объект был введен. Вот за вами даже рабочие работают. Наверное, благодаря вашей активности, проявилась и активность у строителей. Я надеюсь, что ваши дети будут ходить в этот спортивный комплекс, а не ездить в другие районы. Вообще у нас за предыдущие годы возвели где-то около 170 спортивных объектов, в ближайшие годы еще несколько десятков спортивных объектов в Москве будут построены. И небольших, и средних, как ваш объект, и очень крупных, значимых объектов, которые знает весь город", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.