ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проезд на МЦД станет платным с 9 декабря

15:02
  • пятница
  • 06 декабря 2019

На выходных пройдет заключительный этап тестирования билетной системы

В ближайшие выходные на Московских центральных диаметрах пройдет заключительный этап тестирования билетной системы, а уже с понедельника проезд по МЦД станет платным, напоминает "ТВ Центр".

К этому шагу на диаметрах подготовились основательно. На всех станциях было полностью обновлено программное обеспечение платежной системы. Специалисты проверили буквально каждое считывающее устройство. В выходные систему протестируют не только эксперты, но и сами пассажиры.

"В течение выходных будут последовательно закрываться створки турникетов на всех станциях, пройти через турникеты можно будет по любой карте: социальной, карте "Тройка", карте "Тройка-Стрелка". При этом оплата проезда производиться не будет, то есть проход через турникеты будет бесплатным даже по этим картам", - объяснил директор по развитию диаметральных маршрутов: Артем Царев.

Для удобства пассажиров на станциях разместят новые плакаты и раздадут 200 тысяч листовок с подробной инструкцией об оплате проезда.

Стоимость поездки на МЦД в границах города, как и в метро, - 38 рублей, а по тарифу "Пригород" - 45 рублей. Пересадка на метро и МЦК бесплатная.

Новости по теме
Пассажиры электрички
Пассажиры электрички
Поезд МЦД
Поезд МЦД
Пассажиры в поезде МЦД
Пассажиры в поезде МЦД
Пассажиры МЦД
Пассажиры МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.