Проезд на МЦД станет платным с 9 декабря

На выходных пройдет заключительный этап тестирования билетной системы

В ближайшие выходные на Московских центральных диаметрах пройдет заключительный этап тестирования билетной системы, а уже с понедельника проезд по МЦД станет платным, напоминает "ТВ Центр".

К этому шагу на диаметрах подготовились основательно. На всех станциях было полностью обновлено программное обеспечение платежной системы. Специалисты проверили буквально каждое считывающее устройство. В выходные систему протестируют не только эксперты, но и сами пассажиры.

"В течение выходных будут последовательно закрываться створки турникетов на всех станциях, пройти через турникеты можно будет по любой карте: социальной, карте "Тройка", карте "Тройка-Стрелка". При этом оплата проезда производиться не будет, то есть проход через турникеты будет бесплатным даже по этим картам", - объяснил директор по развитию диаметральных маршрутов: Артем Царев.

Для удобства пассажиров на станциях разместят новые плакаты и раздадут 200 тысяч листовок с подробной инструкцией об оплате проезда.

Стоимость поездки на МЦД в границах города, как и в метро, - 38 рублей, а по тарифу "Пригород" - 45 рублей. Пересадка на метро и МЦК бесплатная.