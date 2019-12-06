ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новой Москве завершается строительство газопровода

15:13
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Он пройдет под руслом реки Ликова

Строительство газопровода под руслом реки Ликова в Новой Москве подходит к концу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Последний участок уже уложен в защитный, железобетонный, футляр. Сейчас идут монтажные работы, чтобы соединить подводную часть с общей магистралью. Прокладывают коммуникации современным, закрытым, способом. Новые технологии надёжны и не наносят вреда экосистеме района.

Газопровод высокого давления от Боровского шоссе до деревни Середнёво обеспечит топливом сразу два поселения в новомосковском округе.

Главное сегодня
Строительство газопровода
Строительство газопровода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.