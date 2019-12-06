В Новой Москве завершается строительство газопровода

Он пройдет под руслом реки Ликова

Строительство газопровода под руслом реки Ликова в Новой Москве подходит к концу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Последний участок уже уложен в защитный, железобетонный, футляр. Сейчас идут монтажные работы, чтобы соединить подводную часть с общей магистралью. Прокладывают коммуникации современным, закрытым, способом. Новые технологии надёжны и не наносят вреда экосистеме района.

Газопровод высокого давления от Боровского шоссе до деревни Середнёво обеспечит топливом сразу два поселения в новомосковском округе.