Выспаться за 15 минут: спецназовец поделился секретом

Для усиления эффекта стоит выпить кофе

Российский спецназовец рассказал секретную технику, как можно уснуть за две минуты и выспаться за 15.

Такому мастерству учат сотрудников спецслужб, летчиков и военных. Главное в этой методике - умение расслабить тело и научиться правильно дышать. Для усиления эффекта можно выпить чашку кофе – пока вы будете спать, кофеин успеет подействовать в полную силу и позволит проснуться бодрым и отдохнувшим.

Чтобы освоить этот навык, нужно сесть на стул и опрокинуться на его спинку, ноги поставить параллельно друг другу, руки скрестить на груди. Затем опустить подбородок на грудь, расслабить плечи, мышцы головы, глаза, челюсть, губы и язык. Можно это делать лежа, но тогда руки должны находиться вдоль туловища ладонями вверх.

При этом важно правильно дышать - медленно и глубоко. Расслабиться помогает техника "4-7-8", она замедляет сердечный ритм и понижает температуру тела. Нужно четыре секунды вдыхать через нос, на семь секунд задержать дыхание, а потом в течение восьми секунд медленно выдохнуть. Для психического расслабления надо представить природу, например, закат и водную гладь.

Этому методу военных обучают в течение шести недель, однако есть и те, кто осваивает быстрее. Если же никак не удается расслабить тело, то спецназовец советует начать от противного, то есть максимально напрячь мышцы, а затем резко их расслабить. Это должно приносить ощущение отделения от тела.

Однако нужно помнить, что техника быстрого отдыха не заменит полноценный сон, но она позволяет чувствовать себя бодрым на протяжении следующих четырех часов, пишет издание Life.