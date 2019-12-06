Возлюбленная Миронова увидела мистический след в его смерти

Она предвидела его кончину

Актриса Татьяна Егорова, которая больше 20 лет была возлюбленной народного артиста РСФСР Андрея Миронова, рассказала о вещем сне за день до кончины легендарной звезды.

На шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" актриса рассказала, что перед смертью она увидела во сне вазу с "диковинными" цветами и белую бирку с цифрами 16 8 87.

На следующий день Егорова и Миронов играли в одном спектакле. Она запомнила его стоящим у входа на сцену с напряженным выражением лица. "Он был в другом мире, читал какой-то свиток-приговор", - заявила артистка. Затем Миронову стало плохо на сцене, а Егорова вспомнила свой сон. Оказывается, ночью она увидела дату смерти актера - 16 августа 1987 года.

Татьяна Егорова также рассказала, что во время романа с народным артистом у нее случилось несколько выкидышей. Любовники хотели общего ребенка, однако не сложилось. Жалеть об этом они не успевали. "Мы же постоянно были на гастролях со спектаклями. Да и Андрей весь был больной - и психически, и физически", - сказала она.

В какой-то момент Егорова решила расстаться с Мироновым. Узнав о ее намерении, актер рассвирепел. "Я бы не жила. Он меня выкинул бы в окно. Убил - не знаю, чем. Он не мог этого перенести. "Как? Меня, Андрея Миронова, Танька Егорова бросила? Не может быть!" - рассказала она. Когда пара все же распалась, стало известно, что Миронов закрутил роман с Екатериной Градовой. Она стала его первой женой.