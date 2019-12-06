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Названы лучшие фильмы, сериалы и актеры 2019 года

14:14
  • пятница
  • 06 декабря 2019

В рейтинг попали "Джокер", Киану Ривз и "Игра престолов"

Американский институт (AFI) кино выделил десять самых лучших фильмов и сериалов за 2019 год.

Лучшими фильмами в этом году стали: "1917", "Ирландец", "Прощание", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Достать ножи", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Дело Ричарда Джуэлла" и "Однажды в Голливуде".

Среди сериалов критики отметили: "Чернобыль", "Корону", "Фосси/Вердон", "Игру престолов", "Позу", "Наследников", "Хранителей", "Невероятное", "Вице-президента", "Когда они нас увидят"передает "Газета.Ru".

Выбор AFI дает примерное представление, какие фильмы и сериалы будут номинированы на "Оскар", поскольку предпочтения института и академии часто совпадают.

Ранее кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис уходящего 2019 года. Первое место досталось Бри Ларсон, второе - Эрин Мориарти, третье - Эмилии Кларк.

Также в список попали: Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар, Марго Робби и Хоакин Феникс, писала газета "Известия".

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