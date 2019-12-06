Принц Уильям жестоко обошелся с маленькой принцессой Шарлоттой

Малышку ждет разочарование

4-летняя принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, увлеклась лошадьми по примеру Елизаветы II. Однако внук королевы счел, что девочка слишком мала для поездок верхом.

"Она попросила на Рождество пони, но ей придется подождать до следующего года, потому что Уильям думает, что она еще маленькая", - цитирует Express осведомленного источника. Кто-то может посчитать решение принца жестоким, однако будущий король Британии беспокоится о безопасности своей единственной дочери.

По словам собеседника издания, старшие дети Уильяма и Кейт едва ли будут сильно разочарованы рождественскими подарками. Шарлотте подарят игрушечный центр с детским караоке, а шестилетний Джордж станет обладателем новой теннисной ракетки и настольного футбола. Малыши также получат детские наборы для приготовления пищи. "Они любят устраивать беспорядок на кухне", - сообщили в окружении королевской семьи.

Какой подарок преподнесут самому младшему сыну герцогов Кембриджских - годовалому Луи, - не уточняется.

Ранее журналисты заметили Кейт Миддлтон в роддоме и предположили, что она ждет четвертого ребенка. К тому же недавно она пропустила важный прием, отговорившись хлопотами по уходу за детьми. Появились слухи о том, что Миддлтон страдает от токсикоза, который сопровождал все ее беременности.