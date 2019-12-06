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Путин рассказал россиянам о стабильности

15:05
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Инфляция на историческом минимуме

В России обеспечена макроэкономическая стабильность.

Об этом заявил президент нашей страны Владимир Путин. На данный момент инфляция находится на историческом минимуме и составляет 3,6%. Рост промышленного производства составил 3%, безработица находится на низком уровне - 4,6%.

"Для России это исторический минимум", - отметил Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.

В 2018 году ВВП прибавил в 2,3%. В этом году показатели чуть скромнее, однако Путин надеется, что рост внутреннего валового продукта в текущем году не потеряет свою положительную динамику, пишет ТАСС.

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