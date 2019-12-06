Российский хоккеист похитил дочерей у экс-жены средь бела дня (видео)

Где сейчас девочки, неизвестно

Российский защитник хоккейного клуба "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев силой забрал двух детей у бывшей жены Маргариты.

Спортсмен пришел к дому бывшей супруги вместе со своими приятелями. Мужнины вырвали двух дочерей у матери и няни из рук. Женщинам пришлось отбиваться, гувернантке порвали ухо.

"Так не поступают достойные мужчины, так себя в принципе не ведут взрослые люди!!! Это кошмар... и я буду бороться до конца за своих девочек...", - написала Маргарита в Instagram (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)

Сейчас хоккеист находится в Канаде, а где малышки – никто не знает, пишет "Экспресс-газета". Экс-супруга Зайцева уже обратилась в полицию.

Ранее отец Никиты, Игорь Зайцев обвинил Маргариту в том, что она издевалась над детьми. Кроме того, женщина намеревается отсудить треть дохода бывшего мужа в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя.

Маргарита и Никита поженились в 2015 году. В браке у них родились две дочери. В 2019 году стало известно, сто пара рассталась.