"Беспокойный день": работа разлучила Галкина с Пугачевой

Шоумен не сидит без дела ни минуты

Телеведущий Максим Галкин сообщил, что из-за загруженного графика он может пропустить премьеру фильма "Алла Пугачева: Тот самый концерт", которая 6 декабря состоится в московском кинотеатре "Октябрь".

"Сегодня беспокойный день, у меня сразу две программы снимаются. Потом надо еще успеть - но, боюсь, что не успею - на премьеру того самого киноконцерта, но, может быть, успею на банкет", - сообщил Галкин на видео, опубликованном в сториз Instagram.

Ролик он записал на заднем сиденье авто по дороге в студию. Вскоре муж Пугачевой выложил видео, на котором он торопливо идет по телецентру "Останкино" в пальто и меховой шапке.

После банкета, по словам шоумена, он отправится в аэропорт, чтобы улететь на гастроли. Перелет в другой город станет завершением "беспокойного дня" Галкина.

Ранее Алла Пугачева призвала поклонников прийти в кино, чтобы увидеть экранную версию ее апрельского концерта в Москве. "Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ", - заявила народная артистка СССР.