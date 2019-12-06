ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Беспокойный день": работа разлучила Галкина с Пугачевой

15:17
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Шоумен не сидит без дела ни минуты

Телеведущий Максим Галкин сообщил, что из-за загруженного графика он может пропустить премьеру фильма "Алла Пугачева: Тот самый концерт", которая 6 декабря состоится в московском кинотеатре "Октябрь".
"Шикарная": фото стильно одетой Пугачевой произвело фурор

"Сегодня беспокойный день, у меня сразу две программы снимаются. Потом надо еще успеть - но, боюсь, что не успею - на премьеру того самого киноконцерта, но, может быть, успею на банкет", - сообщил Галкин на видео, опубликованном в сториз Instagram. 

Ролик он записал на заднем сиденье авто по дороге в студию. Вскоре муж Пугачевой выложил видео, на котором он торопливо идет по телецентру "Останкино" в пальто и меховой шапке. 

После банкета, по словам шоумена, он отправится в аэропорт, чтобы улететь на гастроли. Перелет в другой город станет завершением "беспокойного дня" Галкина. 

Ранее Алла Пугачева призвала поклонников прийти в кино, чтобы увидеть экранную версию ее апрельского концерта в Москве. "Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ", - заявила народная артистка СССР.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.