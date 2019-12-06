Вопрос в целесообразности: Путин разъяснил позицию по "украинскому транзиту"

Переговоры с Киевом идут сложно

Сложными назвал переговоры с Украиной по транзиту российского газа президент России. По словам Владимира Путина, у сторон трудно реализуемые требования. Тем не менее, надежды в Москве не теряют.

"Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но надеюсь, что участники переговоров - а это прежде всего хозяйствующие субъекты - найдут приемлемые для них решения", - заявил российский лидер на встрече с представителями немецкого бизнеса.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Российская сторона настаивает на необходимости пакетного решения вопроса, предлагая Киеву забыть о взаимных судебных претензиях и начать все "с чистого листа". Однако шагов навстречу с украинской стороны пока нет.

Владимир путин также пояснил бизнесменам из Германии, что строительство газопровода "Северный поток-2" не означает, что Россия хочет прекратить транзит через украинскую территорию. Президент России подчеркнул, что дело вовсе не в территории, через которую пойдет голубое топливо – а в экономической целесообразности, передает РИА Новости.