Канцлер в концлагере: Меркель впервые приехала в Освенцим

Ее сопровождает польский премьер

Ангела Меркель впервые за все время пребывания на посту канцлера ФРГ посетила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), чтобы почтить память жертв преступлений нацизма. Ее визит приурочен к 75-летию освобождения лагеря.

В ходе поездки Меркель сопровождает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как сообщает сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru), канцлер намерена возложить цветы к мемориалу Стена смерти на площади у 11-го блока, где проводились расстрелы заключенных.

В октябре этого года к 75-й годовщине освобождения Риги от германо-нацистских захватчиков Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о зверствах, которые устраивали войска Вермахта за время оккупации города.