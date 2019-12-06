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Канцлер в концлагере: Меркель впервые приехала в Освенцим

15:30
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Ее сопровождает польский премьер

Ангела Меркель впервые за все время пребывания на посту канцлера ФРГ посетила концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), чтобы почтить память жертв преступлений нацизма. Ее визит приурочен к 75-летию освобождения лагеря.
Меркель не смогла встать со стула на переговорах

В ходе поездки Меркель сопровождает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как сообщает сайт "Комсомольской правды" (KP.Ru), канцлер намерена возложить цветы к мемориалу Стена смерти на площади у 11-го блока, где проводились расстрелы заключенных.

В октябре этого года к 75-й годовщине освобождения Риги от германо-нацистских захватчиков Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о зверствах, которые устраивали войска Вермахта за время оккупации города.

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Ангела Меркель посетила концлагерь Освенцим
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