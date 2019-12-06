Маленькая дочь Бородиной испугалась рожать

Ее пугает большой живот

Телеведущая Ксения Бородина, которая вместе с бизнесменом Курбаном Омаровым воспитывает двух девочек и мальчика, опубликовала в Instagram забавное видео, на котором ее младшая дочка признается в страхе забеременеть.

Бородина записала на видео откровение своей трехлетней дочери Теоны. Она призналась, что боится взрослеть, а также беременеть и ходить с большим животом. "Страхи современных женщин", - подписала ролик Ксения. Ведущая "Дома-2", едва сдерживая смех, попыталась успокоить малышку. Она заверила ребенка, что беременность - это прекрасно.

"Мы с папой надеемся, что ты сначала вырастешь, получишь образование, может быть, найдешь хорошую работу, потом встретишь прекрасного мужчину. <...> Я тебе обещаю, что в ближайшие 20 лет ты не будешь беременной. Договорились?" - сказала Ксения Бородина.

- Божечки, какая прелесть, - умиляются в комментариях.

- Как же я ее понимаю.

- Это нереальный ребенок.

- Откуда у нее такие мысли.

- Такие вы классные.

Недавно телезвезда призналась, что ей пришлось скрывать от Теоны печальную новость о кончине собаки.

Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились в 2015 году. От первого брака у телеведущей осталась дочь Мару. Первая жена предпринимателя подарила ему сына. Общая дочка Ксении и Курбана родилась в декабре 2015 года.