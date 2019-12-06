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Польшу испугало российское супероружие

15:57
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Эксперты предупредили: от "Кинжала" не укрыться

Польша, а также значительная часть американских военных объектов в Западной Европе – под ударом. Им угрожает гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который поражает цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Эксперты польского издания Defence24.pl предполагают, что Россия может применить это оружие с территории Калининградской области.
Опубликовано видео запуска ракет "Кинжал" в сильный шторм

Авторы материала переживают о портах и перевалочных пунктах, которые могут быть использованы для введения подкрепления со стороны НАТО. Они напоминают своим читателям, что боевая часть "Кинжала" имеет массу 480 килограммов и может быть ядерной. При этом ракета развивает скорость более 10 чисел Маха, а вероятное отклонение – не более 20 метров.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте прошлого года. Высокая скорость и маневренность ракеты затрудняют ее перехват традиционными средствами противоракетной обороны. Польские эксперты уверены, что наличие такого оружия у России представляет серьезную угрозу для европейских стран - членов НАТО.

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