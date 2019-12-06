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Укравший телефоны Бондарчука и Миронова отправится в колонию

16:28
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Ему дали два года строгого режима

В пятницу вынесен приговор в отношении 41-летнего мужчины, который в гримерке украл телефоны у актера Евгения Миронова и режиссера Федороа Бондарчука.

Лефортовский районный суд столицы приговорил Антона Конарева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел в начале сентября. Ранее СМИ обнародовали видео, на котором преступник заходит в здание кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице, а потом выбегает оттуда.

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