Укравший телефоны Бондарчука и Миронова отправится в колонию

Ему дали два года строгого режима

В пятницу вынесен приговор в отношении 41-летнего мужчины, который в гримерке украл телефоны у актера Евгения Миронова и режиссера Федороа Бондарчука.

Лефортовский районный суд столицы приговорил Антона Конарева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел в начале сентября. Ранее СМИ обнародовали видео, на котором преступник заходит в здание кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице, а потом выбегает оттуда.