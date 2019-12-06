Зеленский пообещал военным в Донбассе вступление в НАТО

Долгожданный момент приближают дела, а не плакаты

Вооруженные силы Украины скоро приблизятся к стандартам НАТО, пообещал Владимир зеленский. Президент Незалежной произнес торжественную речь перед частями ВСУ в Донбассе.

Украинский лидер отправился на передовую, чтобы там отметить день Вооруженных сил. Зеленский подчеркнул, что долгожданный момент надо приближать делами, а не заявлениями.

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - заявил украинский президент.

По словам Зеленского, украинские военные должны ощутить, насколько они важны государству и каждому украинцу. Президент заверил военнослужащих, что страна преодолеет все трудности.

Украинская Верховная рада исключила из конституции пассаж о внеблоково статусе государства еще в 2014 году. А в 2016-м Киев объявил целью внешней политики страны вступление в НАТО, напоминает РИА Новости.