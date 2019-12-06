Путин заговорил по-немецки: "Was ist los?"

Президент встретился с немецким бизнесом

Владимир Путин вновь продемонстрировал знание немецкого языка. На встрече с деловыми кругами Германии в Сочи президент России перешел на немецкий, когда возникла заминка с синхронным переводом.

"Was ist los? ("Что случилось?")", - спросил Владимир Путин. Видео публикует ТВЦ.RU.

Затем под смех собравшихся президент произнес еще несколько фраз и снова перешел на русский язык.

В ходе встречи обсуждались экономические отношения двух стран. Путин выразил надежду, что Германия вернется на первое место среди партнеров России во внешней торговле. Президент напомнил, что немецкие инвестиции в российскую экономику превышают 20 миллиардов долларов.