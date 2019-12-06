Россияне назвали "героя своего времени"

Он должен быть честным и справедливым

Справедливость и честность – главные качества, отличающие "героя нашего времени", считают россияне. Какие черты характера наши современники считают героическими, выяснилось благодаря опросу, проведенному ВЦИОМ.

Как выяснилось, почти 50% соотечественников относят к "героям нашего времени" врачей, 47% – спасателей, 31% – военных, служащих в горячих точках, 27% – педагогов и учащихся, которые добились особых результатов.

Качествами, которые отличают героя от остальных людей, многие назвали справедливость и честность. 19% россиян назвали такие черты характера, как доброжелательность, вежливость и человечность. Также считается, что современные герои должны быть активны, инициативны и иметь хорошее образование.

13% россиян считают героями нашего времени людей, которые совершили подвиг. Это соотечественники, которые хотят помочь другим, ответственные. Для 8% опрошенных выражение ассоциируется с защитниками родины, армией и МЧС.

Для пятой части опрошенных герои - это полицейские, рисковавшие своей жизнью при обезвреживании преступников, а также волонтеры, которые оказывают безвозмездную помощь и поддержку нуждающимся гражданам. Также среди качеств, присущих современным героям, россияне назвали храбрость и силу характера, сообщает ВЦИОМ.