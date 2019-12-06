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Скончался выпивший "Крота" преподаватель МГУ

17:04
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Прощание состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища

Скончался известный математик Олег Ивашев-Мусатов, который преподавал в Московском государственном университете (МГУ). Он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот", перепутав ее с водой.

Смерть преподавателя наступила еще во вторник, 3 декабря, однако известно о ней стало только сейчас. Информацию подтвердили в Механико-математическом факультете МГУ, передает РИА Новости.

Отметим, что это не первая история с "Кротом" за последнее время. В начале июня жидкость для прочистки труб выпил композитор и музыкальный продюсер Бари Алибасов. В октябре стало известно, что он не получит компенсации.

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