Собянин провел личный прием граждан по поручению Путина

О чем москвичи попросили Собянина во время личного приема?

Столичные власти не меняют курс на комплексное благоустройство городских территорий. Ежегодно обустраивается две-три тысячи дворов, меняется облик десятков скверов и парков. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин в ходе прямого общения с москвичами, которое состоялось по поручению президента в приемной главы государства. На часть вопросов мэр ответил по видеосвязи. Жители города попросили улучшить уличное освещение, обновить детские площадки, оборудовать остановочные павильоны, позаботиться о спортивном досуге молодежи.

Огромный двор, высотные дома, много молодых семей и детворы. За пределами двора - оживленное движение. Внутри - никакого досуга: как таковой игровой площадки нет, хоккейная - в запустении. Не один год ищут альтернативу, передает "ТВ Центр".

"Дети вынуждены ходить через 2 двора, на соседнюю площадку, для того чтобы правильно, гармонично развиваться", - рассказала житель района Аэропорт Надежда Камышева.

Диалог с префектурой затянулся. О комплексном благоустройстве дворов житель района Аэропорт спросила мэра столицы. Ответ моментальный и положительный.

"Мы ведем комплексное благоустройство наших дворовых территорий. Не только дворовых территорий, но вообще в целом районов. Каждый год ремонтируем по 2-3 тысячи дворов. Из них часть комплексно абсолютно, так, как вы просите. Поручу префекту вашего округа, чтобы он встретился с вами, обсудил с вами проект комплексного благоустройства вашего двора и включил его в программу будущего года", - отметил Собянин.

Личный приём граждан - давняя практика, которая позволяет москвичам напрямую задавать свои вопросы. На недостаточное освещение на 16-й Парковой посетовал Игорь Кондаков. И теперь от Сиреневого бульвара до Щелковского шоссе поставят дополнительные фонари.

"Каждый год по 20-30 тысяч опор выставляем, ремонтируем старые. Москва прибавила раза в полтора по освещенности. Конечно, не все сделано. Я скажу, чтобы Парковую тоже включили в эту программу", - указал Собянин.

По просьбе Анны Сабетовой на улице Гризодубовой, что в районе Ходынского поля, будет остановочный павильон. Ирина Беликова из Алтуфьева поинтересовалась судьбой долгостроя. Объект для занятий легкой атлетикой предназначен для спортсменов 82 школы Москомспорта.

"Нас как жителей района волнует строительство легкоатлетического манежа на Инженерной улице. Стройка длится как третий год, а срок сдачи эксплуатацию переносился уже не один раз. Дети вынуждены ездить через всю Москву в другой спортивный манеж, либо заниматься в обычном спортивном зале школы", - сказала Ирина Беликова.

"Я обязательно дам поручение, чтобы взяли на контроль и в следующем году этот объект был введен. Вот за вами даже рабочие работают. Наверное, благодаря вашей активности, проявилась и активность у строителей. Я надеюсь, что ваши дети будут ходить в этот спортивный комплекс, а не ездить в другие районы", - отметил Собянин.

Миусский сквер тоже знает весь город. Его привели в порядок 4 года назад. Однако благоустройство внесло коррективы. "После реконструкции демонтировали нашу площадку, посеяли травку и в углу сквера сделали небольшую площадку, которая, к сожалению, не пользуется популярностью. Миусский сквер опустел", - говорит житель Тверского района Светлана Антипова.

Парк является памятником культуры, а значит - там особые требования к размещению объектов. Но гулять детям где-то надо. Мэр предложил альтернативу.

"Это комплексы детских площадок, хорошо должны быть обустроены, с большим набором игровых всяких зон. Я дам поручение, чтобы с вами повстречался префект. Если это вас устроит, мы в следующем году все обустроим", - сказал Собянин.

Личные встречи, видеообращения. Все вопросы рассмотрены. Диалог состоялся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.