Матери найденного ребенка с мешком на голове грозит принудительное лечение

Начались слушания по делу

В Москве прошло предварительное слушание по нашумевшему делу москвички, которая в феврале бросила малолетнего сына на морозе в парке "Лосиный остров". Мальчик выжил, несмотря на то, что всю ночь оставался на улице, не имея возможности пошевелиться. Его обнаружили замотанным в скотч. Женщину обвиняют в покушении на убийство, хотя она этого до сих пор не признаёт. Немыслимый по жестокости поступок горе-мать называет одним из способов воспитания.

Надежда Куликова, которую обвиняют в попытке убить собственного шестилетнего сына, так и не объяснила причину своего поступка. Задержали её в феврале, но вопросы журналистов женщина игнорирует до сих пор. И теперь ещё скрывает своё лицо от телекамер.

Проезжая по шоссе вдоль парка Лосиный остров, водители заметили маленького мальчика, идущего вдоль дороги. Он был обмотан скотчем, а на голове мешок. Ребёнка подобрали и привезли на ближайшую автозаправку.

Полицейские задержали Надежду Куликову, а следователи довольно быстро установили все обстоятельства дела. Как выяснилось, отец ушёл из семьи, когда узнал, что сын не его. Надежда растила мальчика одна, и, по её словам, тот был трудным ребёнком. Она даже водила его на приём к психологам и психиатрам. А в тот день, когда произошло ЧП, возила в церковь в Сергиев Посад, в надежде, что священнослужители помогут изгнать бесов. Обряд не состоялся. Что произошло в машине на обратном пути, до сих пор неизвестно, но мальчик оказался один, ночью, в заснеженном лесу, с мешком на голове и перемотанный скотчем. А мать, расставшись с сыном в половине десятого вечера, в полицию о пропаже сообщила лишь спустя восемь часов. Это якобы был воспитательный процесс. Наказание за то, что мальчик пытался утопить их собаку. Ему казалось, мама любит пса больше чем его.

"Вызывает недоумение и вызывает предположение, что там что-то не в порядке с психикой или какими-то установками педагогическими", - рассуждает президент ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

Скотч, которым был перемотан мальчик, равно как и аналогичные мешки, полицейские нашли в машине Надежды. Но при этом женщина так и не согласилась с предъявленным обвинением. Да, хотела наказать, но не убить. Ребёнок просто потерялся в лесу. Почему тогда так поздно позвонила в полицию, Надежда Куликова объяснить не смогла.

"Она вину свою не признает. Поэтому я прошу не искажать факты, что она якобы сама надела мешок - это не доказано. Вину она не признает. И пояснить, почему все так признает, почему он оказался в мешке на голове, она пояснить не может", - заявил адвокат Куликовой Марина Ефименко.

По некоторым данным, Надежда Куликова прошла психиатрическую экспертизу, согласно которой в момент совершения преступления она не отдавала отчёта своим действиям. То есть, фактически, находилась в невменяемом состоянии. Таким образом, после рассмотрения дела по существу, вместо назначения тюремного срока её могут отправить на принудительное лечение.

Дмитрий Гусев, Александр Козликин. "ТВ Центр".