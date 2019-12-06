Меркель в Париже переговорит с Путиным с глазу на глаз

Двусторонняя встреча – в планах обоих лидеров

Двусторонняя встреча с президентом России запланирована у канцлера Германии. Ангела Меркель и Владимир Путин переговорят с глазу на глаз на полях саммита в нормандском формате, который пройдет в Париже 9 декабря. Известно даже точное время переговоров.

"В 15.00 состоятся двусторонние переговоры с президентом Путиным", - сообщила на брифинге представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Состоится в Париже и двусторонняя встреча Меркель с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает РИА Новости, она назначена на 15.30. Успеют ли лидеры России и Германии решить все вопросы за полчаса, Деммер не уточнила.