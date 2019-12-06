Флирт, но не роман: что хочет Белоруссия от Запада и России

В четверг Александр Лукашенко выступил перед парламентом и рассказал о перспективах сотрудничества между Минском и Москвой

В Сочи в субботу пройдет встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Лидерам двух стран есть о чем поговорить - в воскресенье договору о Союзном государстве исполняется 20 лет, так что круг тем обширен: от планов по двустороннему сотрудничеству и дорожных карт по стратегическому развитию в рамках интеграции до ряда крупных инвестиционных проектов и работе над соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам.

Учитывая предстоящие переговоры с Путиным, было понятно изначально, что Лукашенко, выступая перед депутатами, тему российско-белорусских отношений вряд ли обойдет стороной. Как и процесс союзной интеграции, которого подчас опасаются в Минске, считая, что это приведет к утрате части независимости. Впрочем, сам Лукашенко поспешил всех успокоить.

"Запомните, я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило, вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенны и независимы. Этим надо гордиться", - сказал Лукашенко.

Беларусь никогда не войдет в состав другого государства, в том числе и братской России, резюмировал Лукашенко. И с этим никто не спорит. Гордитесь и будьте суверенны. Потому как интеграция - это не про политику и территории. Их России и без того хватает. Это в первую очередь про экономику и сотрудничество, о чем накануне напомнил премьер Дмитрий Медведев.

"Нам все время говорят: "Мы не собираемся поступаться суверенитетом". Так и не надо ничем поступаться, с одной стороны. Но, с другой стороны, любая интеграция — напомню простую юридическую истину — это частичное уменьшение суверенитета, и мы тоже свой суверенитет уменьшили, когда объединились в Евразийский союз", - отметил Медведев.

И выгоду от этого объединения уже ощутили все страны-члены союза, в том числе и Беларусь, руководство которой вроде бы и не против дальнейшего сближения с Россией. Товарооборот между нашими странами растёт, уже достигнув 30 миллиардов долларов. Белорусы свободно работают в России. А россияне в Белоруссии. Помимо этого существует еще масса преимуществ, которые дает и бизнесу, и простым людям статус союзного государства. И их количество можно увеличить еще, в случае дальнейшей интеграции двух государства. Вопрос - на каких условиях?

"Александр Григорьевич хотел бы, чтобы Россия, особенно в экономическом плане делегировала свои суверенные полномочия Беларуси практически без остатка. А Беларусь свои суверенные полномочия в политическом, да, и экономическом плане практически не делегировала", - рассуждает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Но так, конечно, уже не будет. Пришло время для реально взаимовыгодных прагматичных связей. И они, кстати, вполне укладываются в мировую практику отношений между союзниками.

"Вот США и Саудовская Аравия - они союзники? Очень тесные союзники. Саудовская Аравия что - поставляет нефть США по внутрисаудовским ценам, которые там копеечные? Нет! А что США поставляют вооружение на сотни миллиардов долларов тоже по внутри американским ценам. Нет", - говорит Жарихин.

Сам Лукашенко такой подход со стороны России считает происками недоброжелателей Белоруссии, которые якобы оказывают колоссальное давление на Путина. Отсюда и все проблемы, возникшие в межгосударственных отношениях. Белорусским производителям часто закрывают российский рынок, считает Лукашенко. До сих пор не урегулирован вопрос цен на газ и нефть. А тут еще и выборы президентские на носу.

"Через полгода у нас главный экзамен. Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично. Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше", - отметил Лукашенко.

На что именно намекал Лукашенко, он не уточнил. Однако очевидно, что в последнее время Белоруссия заметноусилила свой евровектор. Ее прежние союзники, собственно, не так чтобы и против. Главное, чтобы это не шло во вред прежним проверенным связям.

"Необходимо работать с технологически развитыми государствами. Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату – россиянину", - сказал Лукашенко.

"У Беларуси с Западом флирт возможен, роман нет. Дело в том, что, опять же, напомню, что белорусская экономика структурно привязана к российскому рынку. Она от него зависит. А утеря российского рынка означала бы для Беларуси деиндустриализацию. А вместе с ней и катастрофическое социальное потрясение", - рассуждает политолог Кирилл Коктыш.

И Лукашенко это понимает как никто другой. Ему такой сценарий, конечно, не нужен. Потому как именно он и может привести к потере того самого суверенитета, которым так гордятся в Минске.

"Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - отметил Лукашенко.

Но сейчас эти союзнические отношения, безусловно, требуют реформ, которые и обсудят Путин и Лукашенко в Сочи. По итогам этих переговоров, которые вряд ли будут быстрыми и простыми, должны быть подписаны дорожные карты, призванные придать новый импульс интеграции России и Беларуси, союзу которых в этом году исполняется 20 лет.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".