Экоактивизм головного мозга: глобальная цифровизация поможет экологии?

Тотальная цифровизация потребует на 50 процентов больше электричества уже к 2030 году

Свершилось. Грета Тунберг получила нобелевскую премию. Правда, альтернативную, но лиха беда начало. Шведская школьница стала лауреатом премии "За целесообразное жизнеобеспечение", которая ежегодно присуждается за сохранение и возрождение культурных ценностей и урегулирование кризисов. Премия вручалась в Стокгольме, но Тунберг не смогла присутствовать на церемонии лично, была в Мадриде на конференции ООН об изменении климата.

Катамаран Греты Тунберг в сопровождении береговой охраны причалил в порту Лиссабона. Экоактивистка принципиально не летает самолетами, а предпочитает более экологичный, по ее мнению, водный транспорт. Правда, капризы природы, которую она так активно защищает, Грета, похоже, не учла. Часть трехнедельного маршрута из США пришлось идти на дизеле – просто не было попутного ветра.

"Думаю, что люди недооценивают силу сердитых детей. А сердимся мы заслуженно. И если они хотят, чтобы мы не злились, то нужно просто перестать нас злить. Нам нужен целостный подход, нужно делать все возможное", - сказала Тунберг.

Вот только целостный подход с самого начала не задался у самой Греты. В Штаты она так же добиралась максимально зеленым способом – на яхте, где даже не было биотуалета. Вслед за Тунберг, уже самолетом, вылетели два моряка, чтобы пригнать яхту обратно. Все потому что команда судна внезапно не захотела тратить еще три недели на трансатлантический заплыв, и вернулась в Европу тоже по воздуху.

Но в Мадриде, где стартовала конференция ООН по изменению климата, о таких мелочах не вспоминали.

"Люди, наделенные властью, должны слушать ученых. Конечно, они должны прислушиваться и к нам – детям, но в первую очередь к ученым, потому что мы не эксперты", - сказала Тунберг.

И ученые говорят. Правда, совсем не то, что хотят слышать от них некоторые защитники природы. Второй немецкий канал на неделе выпустил специальный репортаж, в котором, по сути, в пух и прах разнес идею о пользе глобальной цифровизации для экологии. В отличие от общих слов активистов, журналисты озвучили вполне конкретные цифры немецких ученых. Например, отправка одного электронного письма выделяет в атмосферу грамм углекислого газа. В сутки таких писем набегает миллиард – итого 1000 тонн CO2 ежедневно. Понятно, что газ производят не сами email, а серверы, которые принимают и отправляют переписку.

Аппетиты у дата-центров растут ежегодно. По прогнозам старшего научного сотрудника немецкого Института инноваций и устойчивого развития Ральфа Хинтемана, тотальная цифровизация потребует на 50 процентов больше электричества уже к 2030 году. Причем, использовать для этих нужд зеленую энергию невозможно чисто технически.

Речь о тех самых традиционных источниках энергии, которые так ненавидят экоактивисты. И если пересчитать, сколько деревьев спасли благодаря отказу от бумажного документооборота в пользу электронного, а потом сравнить вред от углекислого газа, который выделяют дата-центры, то результаты могут удивить. Не ученых, а тех самых защитников природы. Которые больше бумаги ненавидят только двигатели внутреннего сгорания и призывают их полностью запретить.

Но с этим нюансов еще больше. Например, высокая стоимость электромобилей, даже несмотря на госсубсидии. И банальное неудобство эксплуатации. В той же Германии местные водители поняли, что не готовы заряжать машину каждые 300 километров, да еще и переплачивать за такое сомнительное удовольствие – продажи зеленых авто стремительно снижаются. Есть нюансы и по части экологии. Специалисты подсчитали: при производстве одного электромобиля в атмосферу выделяется более 11 тонн углекислого газа. Для обычной машины этот показатель на треть меньше. Но даже после схода с конвейера проблемы не заканчиваются.

А еще в электромобилях, как, например, и в смартфонах, большое содержание кобальта. В основном, этот металл добывают в Африке. К опасным и вредным работам привлекают детей – им можно меньше платить.

Впрочем, экоактивисты об этом не говорят. В конце концов, они же защищают природу, а не африканских детей. Зато предлагают запретить ТЭЦ и атомные электростанции. В пользу солнечных панелей. При этом сами защитники природы не гнушаются погреться запретной соляркой. В Лондоне в палаточном лагере, где активисты бастовали против загрязнения природы, обнаружили замаскированный дизель-генератор. Ветряк почему-то не установили. Хотя, даже этот священный грааль Греты Тунберг и ее последователей на деле не только показывает низкий КПД, но и вредит природе.

Но у многих защитников природы, которые сами же и предлагают слушать ученых, слух получается каким-то избирательным. Большинство их предложений доходят до абсурда и снова же провоцируют выбросы углекислого газа. Потому что становятся предметом народного интернет-творчества.

Все это было бы смешно, если бы не реальные люди, которые страдают от агрессивного экологического лобби. Немецкие фермеры вынуждены были устроить тракторную стачку в крупных городах из-за новых требований по защите климата. Количество ферм за 10 лет уже сократилось на 16 процентов. Проще говоря, стало меньше еды. Но, похоже, что экоактивистам это только на руку. Среди них все чаще звучит мнение, что планета перенаселена, а оптимальное количество жителей Земли – три миллиарда. Похоже, теперь понятно, как Грета Тунберг и сотоварищи намерены решить эту проблему.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".