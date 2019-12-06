Грабли и антиквариат: в МВД определили вкусы российских воров

Предпочтения в столице и регионах отличаются

Предпочтения столичных злоумышленников, похищающих имущество сограждан, отличаются от вкусов их "коллег" из регионов. По данным начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислава Парамонова, в Москве чаще воруют деньги и антиквариат, а в регионах могут унести и грабли, и лопаты.

"В столичном регионе, например, основные предметы посягательства - это денежные средства, как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме того - украшения, золотые изделия, антиквариат. В удаленных регионах, если сказать в общих словах, - это все, что плохо лежит", - сказал Парамонов в эфире радиостанции "Милицейская волна".

По словам представителя МВД, в регионах не брезгуют и металлическими конструкциями, проводами, продуктами и одеждой. И, конечно, угоняют автомашины.

Эксперт сообщил, что в целом число подобных правонарушений в 2019 году сократилось на 7%. Противостоять ворам помогают видеокамеры.