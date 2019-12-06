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Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло

18:47
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Известно об 11 раненых

Стрельба на авиабазе в Пенсаколе, штат Флорида, по последним данным, унесла жизни двух человек. Местная полиция сообщает об 11 раненых, которые доставлены в больницы.
Стрельба в США: есть убитые и раненые

База оцеплена, над объектом кружат военные и полицейские вертолеты. ВМС США сообщили о ликвидации стрелка. Был ли это военнослужащий, или кто-то проник на аэродром – не уточняется.

"Подтверждена смерть второй жертвы", - такое сообщение появилось в Twitter ВМС США. Отмечается, что окончательное число пострадавших пока неизвестно.

На аэродроме Пенсакола в американском штате Флорида располагается авиационный учебный центр. Он занимается подготовкой летчиков для военно-морских сил США.

P.S. По последним данным, погибли 4 человека, включая нападавшего.

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