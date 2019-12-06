Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло

Известно об 11 раненых
Стрельба на авиабазе в Пенсаколе, штат Флорида, по последним данным, унесла жизни двух человек. Местная полиция сообщает об 11 раненых, которые доставлены в больницы.
База оцеплена, над объектом кружат военные и полицейские вертолеты. ВМС США сообщили о ликвидации стрелка. Был ли это военнослужащий, или кто-то проник на аэродром – не уточняется.
"Подтверждена смерть второй жертвы", - такое сообщение появилось в Twitter ВМС США. Отмечается, что окончательное число пострадавших пока неизвестно.
На аэродроме Пенсакола в американском штате Флорида располагается авиационный учебный центр. Он занимается подготовкой летчиков для военно-морских сил США.
P.S. По последним данным, погибли 4 человека, включая нападавшего.