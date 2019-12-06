Паулс оправдался за слова о навязчивых россиянах

В интервью латвийскому порталу Паулс также рассказал, что популярность может мешать

Раймонд Паулс в пятницу объяснил слова о "навязчивой" российской публике. Ранее композитор сравнил поклонников его творчества в России и Латвии.

"Как навязчивость? Где это написано? Это идиотизм абсолютный, я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика. Это ерунда абсолютная", — рассказал Паулс изданию РБК.

Слова Паулса прокомментировали многие артисты. Так, эстрадный певец Сосо Павлиашвили, заявил, что артисту нельзя недооценивать любителей его творчества. "Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Со своей стороны солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей. "Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться. Если есть шанс и возможность взять себя в руки, надо это сделать", — сказала она.

Композитор и продюсер Максим Фадеев вступился за коллегу. Он заявил, что Паулс лишь по ошибке назвал российскую аудиторию навязчивой. "Ну сказал он, ошибся. Он на другом языке разговаривает, почему вы этого не учитываете?" – приводит его слова Teleprogramma.pro.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что если кто-то в твой адрес повел себя некорректно или нетактично, то не стоит проводить параллели со всей публикой.

"Российский зритель разный. Все зависит от города, от менталитета. Поэтому обобщение Раймонд Паулс сделал зря. Где-то возможно и правда приобнимут или селфи полезут делать, ну что поделаешь. А где-то наоборот просто вручат цветы и, возможно, автограф попросят", - сказал он.

Манукян отметил, что артисты должны быть готовы к разному повороту событий. "Другое дело, что Паулс уже поспешил отказаться от этих слов. Хотя, ведь есть же издание, которое их опубликовало. Так что, Раймонду надо было просто сказать, что возможно он не совсем верно выразил свою мысль. Это было бы мудрее", - добавил эксперт ТВЦ.Ru.