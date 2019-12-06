Меркель стало очень стыдно за преступления нацистов

Канцлера беспокоит рост нетерпимости

Ангела Меркель испытала "глубокий стыд". Канцлер Германии посетила мемориал "Аушвиц-Биркенау" на месте лагеря смерти в польском Освенциме. По словам Меркель, то, что совершили немцы на этом месте, немыслимо.

"Стоять сегодня здесь и выступать перед вами в качестве канцлера Германии мне далеко не просто. Я испытываю глубокий стыд от варварских преступлений, которые совершили тут немцы, преступлений, которые переступили границы мыслимого", - сказала канцлер ФРГ.

Меркель призналась, что испытывает ужас, представляя то, что происходило в лагере смерти. Забывать эти преступления или замалчивать их нельзя, - цитирует немецкого лидера пресс-служба правительства Германии.

В наши дни в Германии, Европе и во всем мире наблюдается вызывающий озабоченность расизм, рост нетерпимости, сказала Меркель. Канцлер отметила также опасность исторического ревизионизма.