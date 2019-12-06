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Путин обсудил с премьером Израиля Сирию

19:24
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Что еще обсудили лидеры стран?

В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Лидеры России и Израиля обсудили взаимодействие Москвы и Тель-Авива на сирийском направлении.

"Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В сентябре в Сочи состоялась встреча президента России и премьер-министра Израиля. Путин оценил сотрудничество стран в военной сфере.

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