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Неадекватный мужчина прорвался в детский сад в Москве

19:44
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Нарушителя задержали росгвардейцы

Мужчина в неадекватном состоянии проник на территорию одного из детских садов Москвы. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. Предположительно, он принимал наркотики.
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"Наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения на Новоясеневском проспекте. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник, который пояснил, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Росгвардейцы территорию осмотрели – и обнаружили подозрительного гражданина. Мужчину задержали, он, по словам сотрудников Росгвардии, вел себя неадекватно, на вопросы стражей порядка отвечал невнятно. На место происшествия вызвали бригаду медиков и полицию, передает ТАСС.

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