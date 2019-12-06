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Лавров высмеял слухи о "российских наемниках" в Ливии

20:24
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Информацию, по словам министра, распространяют американские СМИ

Сообщения о присутствии российских военных в Ливии – не более, чем слухи. Это касается и утверждений представителя госдепартамента США Дэвида Шенкера о том, что на стороне Ливийской национальной армии сражаются "российские наемники", прокомментировал высказывания американских коллег Сергей Лавров.
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Глава российского МИДа напомнил, что в Сирии, например, сосредоточено большое количество военнослужащих армий стран НАТО – которых в эту страну, между прочим, никто не приглашал.

"Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что-то там делает не так", - заметил Лавров, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Напомнил российский министр и о сообщениях французских СМИ: якобы, в Савойе обнаружено российское шпионское гнездо – город неоднократно посещала группа из 15 сотрудников ГРУ. Позже выяснилось, что ни о какой шпионской деятельности речи не было – как не было и спецагентов, но опровержения так и не последовало, передает ТАСС.

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