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Чрезвычайное положение введено в Прешове после взрыва газа (видео)

20:51
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Сообщается о пятерых погибших

Взрыв газа в 13-этажном жилом здании в словацком городе Прешов унес жизни пятерых человек. Как сообщает местная радиостанция RSI, пострадали не менее сорока жильцов дома.
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На снимках, которые публикуют местные СМИ, видно, что верхние этажи здания охвачены огнем, валит черный дым. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели эвакуировали жильцов дома – уточняется, что спасены и домашние животные.

По последним данным, огнем охвачено 6 этажей здания. Спасатели опасаются, что здание может рухнуть.

В Прешов прибыл премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Мэр города Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение, передает РИА Новости.

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