Чрезвычайное положение введено в Прешове после взрыва газа (видео)

Сообщается о пятерых погибших

Взрыв газа в 13-этажном жилом здании в словацком городе Прешов унес жизни пятерых человек. Как сообщает местная радиостанция RSI, пострадали не менее сорока жильцов дома.

На снимках, которые публикуют местные СМИ, видно, что верхние этажи здания охвачены огнем, валит черный дым. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели эвакуировали жильцов дома – уточняется, что спасены и домашние животные.

По последним данным, огнем охвачено 6 этажей здания. Спасатели опасаются, что здание может рухнуть.

В Прешов прибыл премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Мэр города Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение, передает РИА Новости.