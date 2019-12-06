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"Нафтогаз" выдвинул очередной ультиматум "Газпрому"

21:49
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Завершен очередной раунд консультаций по газу

"Нафтогаз Украины" готов рассматривать вопрос погашения долга "Газпрома" по решениям, вынесенным Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а газом. Итоги очередного раунда консультаций подвел глава украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Витренко сообщил, что Украина также может отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на общую сумму 12,2 миллиарда долларов. Но при условии, что будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа по украинской территории, который "покроет все расходы". А еще "Газпром" должен компенсировать "невыполнение своих обязательств по текущим контрактам".

Стороны проводят консультации в преддверии переговоров по газовому вопросу с участием Еврокомиссии. Витренко уверен, что теперь может со спокойной совестью рассказывать европейским партнерам, как добросовестно он обсуждал урегулирование проблем с решениями Стокгольмского арбитража – это было одним из требований ЕК.

Москва ранее предложила Киеву обсудить продолжение транзита российского газа через территорию Украины – при условии, что все судебные споры останутся в прошлом. Однако украинская сторона на компромиссы идти не готова. В "Газпроме" ожидают, что "Нафтогаз" все же займет более конструктивную позицию, передает РИА Новости.

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