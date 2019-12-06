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Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

22:22
  • пятница
  • 06 декабря 2019

За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла

Фигуристка Алена Косторная блестяще справилась с короткой программой в финале Гран-при, который проходит в Турине. Отмечается, что она выполнила чистый тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

Косторная получила за короткую программу 85,45 балла, передает РИА Новости. Таким образом спортсменка превзошла прежнее мировое достижение, установленное на этапе Гран-при в Японии (85,04).

Этап Гран-при завершился в Саппоро 23 ноября. Россию представляли фигуристы Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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