Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла

Фигуристка Алена Косторная блестяще справилась с короткой программой в финале Гран-при, который проходит в Турине. Отмечается, что она выполнила чистый тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

Косторная получила за короткую программу 85,45 балла, передает РИА Новости. Таким образом спортсменка превзошла прежнее мировое достижение, установленное на этапе Гран-при в Японии (85,04).

Этап Гран-при завершился в Саппоро 23 ноября. Россию представляли фигуристы Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.