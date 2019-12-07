Российские военные привезли подарки сирийским школьникам

Доставлена очередная партия гуманитарной помощи

В сирийском Алеппо сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели очередную благотворительную акцию. На этот раз они приехали с подарками в школу. Сиротам и детям из малоимущих семей они раздали рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Всего 200 комплектов со всем необходимым для учебы: краски, пластилин, тетради.

Несколько лет этот район на северо-востоке провинции находился под контролем боевиков. Были разрушены почти все социальные объекты, жилые дома, фабрики. Сейчас идёт активное восстановление города. Военные планируют проводить такие гуманитарные акции регулярно, сообщает "ТВ Центр".