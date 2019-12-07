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Российские военные привезли подарки сирийским школьникам

10:39
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Доставлена очередная партия гуманитарной помощи

В сирийском Алеппо сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели очередную благотворительную акцию. На этот раз они приехали с подарками в школу. Сиротам и детям из малоимущих семей они раздали рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Всего 200 комплектов со всем необходимым для учебы: краски, пластилин, тетради.

Несколько лет этот район на северо-востоке  провинции находился  под контролем боевиков.  Были разрушены почти все социальные объекты, жилые дома, фабрики. Сейчас идёт активное восстановление города. Военные планируют проводить такие гуманитарные акции регулярно, сообщает "ТВ Центр".

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Российские военные привезли подарки сирийским школьникам
Российские военные привезли подарки сирийским школьникам
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