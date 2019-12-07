Как Москва стала туристической Меккой

Подведены итоги года

В этом году Москва примет рекордное количество туристов - 25 миллионов. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на традиционном предновогоднем приёме в честь аккредитованного в столице дипкорпуса.

Мэр поблагодарил дипломатов за сотрудничество. Подводя итоги года, он упомянул, что недавно Москва была признана лучшим городом для туризма и отметил, что это говорит о росте привлекательности мегаполиса во всех сферах, сообщает "ТВ Центр". Активно развивается бизнес, реализуются масштабные транспортные проекты, улучшается здравоохранение и образование. Растёт объём иностранных инвестиций.

"Объем инвестиций в этом году максимально приблизится к 50 миллиардам долларов инвестиций в основной капитал. Будет введено 10 миллионов квадратных метров недвижимости, жилой, коммерческой, промышленной. Это один из лучших показателей за всю последнюю историю нашего города" – отметил Сергей Собянин.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, особая привлекательность Москвы заключается в гармонии традиций и инноваций. С одной стороны в Москве строятся современные высотные здания, в том числе Москва-сити и "Зарядье", но одновременно с другой стороны бережно сохраняются старинные храмы, сказал дипломат на встрече с Собяниным.